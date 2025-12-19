مقتل عقيد مسيحي في كركوك وعائلة تنجو من الغرق في سد الفلوجة

شفق نيوز- كركوك/الأنبار

قُتل ضابط برتبة عقيد، يوم الجمعة، إثر هجوم مسلح شمالي محافظة كركوك، في حين نجت عائلة فلوجية من الغرق بعد انقلاب مركبة كانت تقلهم في محافظة الأنبار.

وقال مصدر طبي في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "العقيد زيد عادل صبيح، وهو من المكوّن المسيحي، وكان قد شغل سابقاً مناصب أمنية عدة من بينها مدير مركز شرطة عرفة، تعرّض عصر اليوم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب الكنيسة في منطقة عرفة".

وأضاف ان "المسلحين استهدفوا العقيد أثناء وجوده بالقرب من منزله، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، حيث جرى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة".

وأشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابساته والكشف عن هوية المنفذين ودوافعهم، في وقت تتزامن فيه الحادثة مع اقتراب أعياد الميلاد، ما يزيد من المخاوف لدى أبناء المكوّن المسيحي بشأن الوضع الأمني.

أما في الأنبار غربي العراق، فأفاد مصدر أمني بأن "عائلة تعرّضت لحادث انقلاب مركبتهم في نهر الفرات قرب سد الفلوجة، قبل أن تتمكّن فرق النجدة من إنقاذها قبل أن تتعرّض لأية إصابات خطيرة".

ووقع الحادث، وفقاً للمصدر ذاته، نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة أثناء مرورها بالقرب من ضفاف النهر، حيث هرعت فرق الإنقاذ على الفور إلى مكان الحادث وتمكّنت من إخراج جميع أفراد العائلة بأمان.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.