مقتل عضو في مجلس محافظة بغداد واثنين من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة (تحديث)

شفق نيوز - بغداد

أعلنت النائب عائشة غزال المساري، فجر اليوم الأربعاء، مقتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء الحجازي.

ونعت المساري في بيان اليوم، الحجازي الذي قالت إنه "اغتالته أيادي الغدر والخيانة، في جريمة جبانة تعيد إلى أذهاننا أيام الاغتيالات السوداء التي ظنّ العراقيون أنهم تجاوزوها إلى غير رجعة".

وأضافت أن "عودة مسلسل الاغتيالات تدقّ ناقوس الخطر في أمن العاصمة بغداد، بعد أن عاش المواطنون فترة من الاستقرار والطمأنينة".

في غضون ذلك نعت عشيرة "البوحجازي" عضو مجلس محافظة بغداد صفاء حسين المشهداني، الذي قالت في بيان اليوم، إنه قُتل إثر انفجار عبوة لاصقة استهدفت عجلته في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية.

من جهته أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في بيان، حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد، ومرشح تحالف "السيادة" صفاء المشهدانيّ.

وقال رئيس مجلس النواب في بيان، إن صفاء المشهداني قُتل إثر انفجار "عبوة غادرة استهدفته، مع اثنين من مرافقيه، في عملٍ إرهابيٍ جبانٍ".

ودعا محمود المشهداني، الحكومة والجهات الأمنية المتخصصة إلى ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة؛ وتشكيل لجنة تتولّى التحقيق في هذه "الجريمة البشعة، لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة؛ لينالوا جزاءهم".

وتابع القول إن "مجلس النوّاب سيقوم من جهته بتشكيل لجنة" تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث الإرهابيّ".

هذا ولم يصدر أي تعليق من السلطات الامنية العراقية بشأن عملية الاغتيال لغاية وقت كتابة هذا الخبر.