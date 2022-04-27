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مقتل عضو في شبكة تهريب عبر الحدود جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-27T17:31:16+0000
مقتل عضو في شبكة تهريب عبر الحدود جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بمقتل عضو شبكة مختصة بتهريب وإدخال المواد المخالفة للضوابط عبر منفذ حدودي مع ايران، بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين يستقلون دراجة نارية في حي القادسية وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، قتلوا عضوا بارزا في شبكة تعمل تحت غطاء التخليص الجمركي في منفذ الشيب الحدودي".

وبين ان "المجنى عليه تلقى 11 رصاصة من أسلحة الجناة الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، مؤكدا ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها، وفتحت تحقيقاً لمعرفة الجناة واسباب الجريمة".

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