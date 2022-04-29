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مقتل عضو بالحزب الشيوعي واصابة ابنه في مشاجرة بذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-04-29T19:50:10+0000
مقتل عضو بالحزب الشيوعي واصابة ابنه في مشاجرة بذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمقتل قيادي في الحزب الشيوعي شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشاجرة بين (نسابة)  باستخدام الأيدي والاسلحة البيضاء وقعت قرب احد المطاعم بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن " الشجار وقع نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين". 

وبين المصدر، ان " الشجار أدى لمقتل أحد عناصر الحزب الشيوعي ويدعى (عزيز الخفاجي) واصابة ابنه (مصطفى عزيز) بجروح ". 

واضاف، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصاب للمشفى لغرض تلقي العلاج".

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