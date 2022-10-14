مقتل عراقي على يد تركيا وبغداد تتحرك عبر وزارة الخارجية

شفق نيوز/ زار وفد من سفارة جُمهُوريَّة العراق في أنقرة، اليوم الجمعة، أُسرة مواطن عراقيّ قتل على يد مواطن تركيّ في مدينة سنجان التركيَّة.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة العراقية في تركيا اليوم، فقد "تبين أنَّ الفقيد يعمل في محل للتسوق ودخل عليه المواطن التركيّ وقام بطعنه بالسكين مما أدى إلى وفاته، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى الحادث".

وأكدت السفارة بأنَّها سوف تتابع القضيَّة مع الجهات المعنيَّة التي لاتزال قيد التحقيق، واستكمال مجريات التحقيق، بعد إلقاء القبض على المُعتدي، مُطالبةً بكشف مُلابسات الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوثه، مُعربةً عن ثقتها التامة بالعدالة التركيَّة في كشف الحقيقة.