مقتل عراقيين اثنين وإصابة ثالث تسللوا بـ79 كغ من الحشيش إلى الكويت

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن البلاد شهدت تحولا خطيرا في محاولات إغراقها بالسموم، حيث أطلقت عصابة قدمت من العراق النار على رجال الأمن في المياه الإقليمية أثناء التصدي لها.

وكشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل المطاردة بحرا، مبينة أن المتهمين الذين تسللوا على متن طراد أطلقوا النار على زوارق خفر السواحل أثناء التصدي لهم فتم التعامل معهم بالمثل.

وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل اثنين من المهربين وإصابة المتهم الثالث، وبتفتيش الطراد عثر بداخله على 79 كيلوغراما من الحشيش، وكيلوغرام من الشبو، قُدرت قيمتها بأكثر من نصف مليون دينار.

وقالت الوزارة إن هذه العصابة تضم عناصر خطيرة من الجنسية العراقية، وتبين أنهم من مهربي المخدرات المحترفين، وتتواصل التحقيقات لمعرفة شركائهم.

وأكدت مصادر أمنية أن الكويت تتعرض لهجمة شرسة من عصابات المخدرات التي تسعى لتحقيق مكاسب طائلة على حساب الشباب.

وأشارت إلى أن التنسيق مع أجهزة أمنية دولية أسفر عن التوصل إلى عصابات كانت تجهز شحنات مخدرات لتهريبها إلى الكويت في الأيام المقبلة.