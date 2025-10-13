مقتل عائلة كاملة ونجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال في البصرة والديوانية

شفق نيوز- البصرة/ الديوانية

أفادت مصادر أمنية، يوم الاثنين، بمقتل عائلة كاملة في محافظة الديوانية، في وقت تعرض مسؤول بلدي لمحاولة اغتيال في محافظة البصرة أقصى جنوب البلاد.

وأبلغ مصدر في الديوانية وكالة شفق نيوز، بـ"مقتل عائلة مكوّنة من أب وأم وطفليهما في حي رفعت بالمحافظة".

كما أعلن قائد شرطة الديوانية اللواء نجاح البياتي، في بيان له، "إلقاء القبض على القاتل بعد نصف ساعة من الجريمة".

وإلى البصرة، قال مصدر أمني للوكالة إن "مسؤول قسم التجاوزات في بلدية البصرة أحمد مناضل نجى من محاولة اغتيال، وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المنفذين خلال وقت قياسي".