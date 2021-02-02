مقتل طفل وجرح آخر إثر انفجار غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في الانبار غربي العراق، يوم الاثنين، بمقتل طفل وجرح آخر إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في المحافظة.

وقال قائممقام قضاء حديثة غربي الانبار مبروك الجغيفي، لوكالة شفق نيوز، إن "لغماً من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجر، اليوم، في إحدى القرى التابعة لناحية بروانة غربي حديثة في المحافظة، ما اسفر عن مقتل طفل لا يتجاوز عمره العشرة أعوام وإصابة آخر بجروح بليغة".

وأضاف الجغيفي، أن "هناك مناطق عديدة ما تزال تعاني من المخلفات الحربية ولم يتم تنظيفها حتى الان، رغم الطلبات التي تم رفعها إلى الحكومات المحلية والمركزية"، معرباً عن أسفه "بأنه لم يتم التوصل إلى حل لإنقاذ سكان هذه المناطق من مخلفات داعش".

وباتت حوادث انفجارات مخلفات "داعش" في الانبار تتكرر بين وقت وآخر، ما تسبب بزيادة إعداد ضحايا "الارهاب" بالمحافظة.