مقتل طفل وجرح آخر بانفجار مخلفات حربية جنوب غربي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، اليوم الإثنين، بمقتل طفل وإصابة آخر جراء انفجار مخلفات حربية في ناحية الرياض، جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفلين كانا يلعبان قرب قرية الشهيد في ناحية الرياض، التي تبعد نحو 45 كم جنوب غربي كركوك، عندما انفجر أحد المخلفات الحربية، مما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح.

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة"، مشيرًا إلى أن محافظة كركوك لا تزال تعاني من المخلفات الحربية التي خلفها تنظيم داعش، والتي تسببت في مقتل العديد من المواطنين.