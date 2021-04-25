مقتل طفل واصابة والده بهجوم مسلح في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الاحد، بمقتل طفل واصابة والده بهجوم مسلح في اطراف قضاء الخالص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مسلحين مجهولين هاجموا شخصا خلال توجهه الى منزل اقاربه بدعوة عائلية في منطقة "عليبات" في اطراف قضاء الخالص، ما تسبب بإصابته ومقتل ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات.

واضاف ان "تفاصيل وملابسات الهجوم ما زالت غامضة وما اذا كان يعود لثأر شخصي او دوافع ارهابية".

وتشهد محافظة ديالى اضطراباً أمنياً منذ سنوات، وتحصل فيها عمليات تفجير وهجمات مسلحة بشكل شبه يومي، وكان آخرها هجوم لتنظيم داعش على قرية الجيزاني في ناحية العبارة أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة العديد من المدنيين، في حادثة كادت أن تتسبب بتداعيات خطيرة واستدعى الأمر تدخلاً مباشراً من الحكومة الاتحادية لمحاولة تهدئة ذوي الضحايا والسيطرة على الأوضاع.