مقتل طفل بنيران منتسب في الحشد الشعبي جنوب غربي كركوك

شفق نيوز/ شهدت محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، مقتل طفل بنيران أحد منتسبي الحشد الشعبي لأسباب مجهولة.

وقال والد الطفل الضحية "مهند حيدر" لوكالة شفق نيوز، إن ابنه يبلغ من العمر 11 عاماً، أصيب بطلق ناري من قبل منتسب في الحشد الشعبي في قرية "بريج" قرب نقطة تفتيش منطقة "الفتحة" في ناحية العباسي جنوب غربي مدينة كركوك.

وأوضح أن ابنه "كان مع أربعة من اصدقائه يحتفلون ويلعبون قرب نقطة التفتيش عندما أطلق عليه النار من قبل أحد عناصر أمن الحشد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة لاحقاً".

وأشار إلى نقل جثة الطفل إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بدوره أكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً فوراً في ملابسات الحادث لتحديد الأسباب ومحاسبة المتسبب وفق القانون. وستعمل السلطات على كشف تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتابع أن "الجهات الأمنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل"، مؤكداً أن "أمن الحشد الشعبي تعاملوا مع القضية وفق القانون وقاموا بتسليم المنتسب الذي هو من أهالي منطقة الشعلة في بغداد وهو رهن الاعتقال ويخضع للتحقيق في مركز شرطة العباسي".