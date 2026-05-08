مقتل طفل بـ"سلاح العائلة" في كركوك واعتقال 16 متشاجراً بالنجف

شفق نيوز- كركوك/ النجف

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء اليوم الجمعة، بمقتل طفل إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء العبث بسلاح يعود لأحد أفراد العائلة، فيما أعلنت شرطة محافظة النجف القبض على 16 متهماً من طرفَي مشاجرة في الكوفة.

وعن ملابسات مقتل الطفل، أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طفلين كانا يلهوان بمسدس يعود لأحد أفراد العائلة، قبل أن تنطلق رصاصة بصورة مفاجئة وتصيب أحد الطفلين إصابة مباشرة، وجرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، إلا أن الفريق الطبي أكد وفاته بعد وقت قصير من وصوله".

وفي النجف، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلقاء القبض على 16 متهماً من طرفَي مشاجرة في الكوفة، وجاء ذلك بعد ورود بلاغ عن الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتشاجرين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.