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مقتل طفل بظروف غامضة وإحباط محاولة هروب تاجر مخدرات في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-03-09T18:00:19+0000
مقتل طفل بظروف غامضة وإحباط محاولة هروب تاجر مخدرات في ديالى

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع طفل جراء عيار ناري طائش في اطراف ناحية قره تبه، فيما أحبطت الشرطة محاولة هروب سجين متهم بترويج المخدرات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات لقي مصرعه في قرية "كشكول" جراء رصاصة مجهولة المصدر وفي ظروف غامضة.

واضاف ان "الانباء متضاربة حيال مصدر الرصاصة، فهناك من يقول ان مصدرها اطلاق نار احتفاء بمراسيم الزفاف، فيما يقول اخرون ان الرصاصة خارج احداث الزفاف الذي أقيم في المنطقة".

واكد ان السلطات الامنية تواصل التحقيق بالحادث لكشف اسبابه وملابساته للرأي العام.

من جانب آخر، اعلن الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، عن احباط محاولة هروب موقوف متهم بتجارة المخدرات من احد المواقف الامنية.

وقال المهداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان متهماً بترويج المخدرات موقوفاً في أحد المراكز الأمنية، حاول تكرار محاولات بائسة للهروب من خلال تمارضه لعدة مرات لنقله الى المستشفى بحجة تلقي العلاج، حيث كان يخطط للهروب.

واضاف ان الادلة الكافية والمعلومات وإجراء كشف الدلالة أكدت تورطه بترويج المخدرات، مشيرا الى ان "تفاني القوة المكلفة بحماية الموقف دور مهم في احكام السيطرة على المتهم واعادته الى مكان الاحتجاز من اجل تقديمه للقضاء لينال جزائه العادل".

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