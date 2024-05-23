مقتل طفل بطريقة "بشعة" جنوبي العراق والامن يعتقل متهمين بالحادثة

شفق نيوز/ كشف قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، يوم الخميس، عن اعتقال 3 متهمين بقتل طفل بطريقة "بشعة".

وقال اللواء السلطان في بيان اليوم، إنه "حال ورود معلومات تؤكد على مقتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في ناحية السدير وجهنا بتشكيل فريق عمل عالي المستوى لمتابعة الموضوع بإشراف شخصي من قبلنا فضلا عن قوة من مكافحة الإجرام في الحمزة ومركز شرطة الحمزة ومركز شرطة السدير بالتعاون مع مديرية إرهاب واستخبارات الديوانية".

وأكد قائد الشرطة "لقد تمكنا وبعد اقل من ساعتين من إلقاء القبض على الجناة الذين اعترفوا أثناء التحقيق قيامهم بارتكاب الجريمة بقتل الطفل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات بواسطة (سكين) بسبب خلافات شخصية، وضبط السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة"، مشيرا إلى تصديق أقوالهم وإجراء كشف الدلالة".