مقتل طفل بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل طفل جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الحربية، في قضاء سنجار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش، انفجرت صباح اليوم في مجمع تل بنات جنوبي قضاء سنجار، مما ادى الى مقتل طفل يبلغ من العمر 12 سنة اسمه "زمان عيدو".

وعلى الرغم من تحرير قضاء سنجار من تنظيم داعش منذ أكثر من خمسة أعوام، إلا أن مخلفات التنظيم من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة ما زالت تشكل عائقاً أمام عودة النازحين وتهدد حياة وسلامة من عادوا إلى مناطق سكناهم في القضاء.

وفي 8 كانون الأول 2020، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان مجموعة من الاطفال كانوا يلعبون بالقرب من ارض مفتوحة أشبه بمكب للنفايات، في قرية القابوسية بقضاء سنجار، حيث عثروا على جسم معدني فقاموا بركله ما ادى الى انفجاره وأودى بحياة اثنين منهم واصيب اثنان اخران بجروح متفاوتة.

واشار المصدر الى وجود العديد من المناطق غير المطهرة من المخلفات الحربية في سنجار، وتعد هذه من اهم العوائق أمام عودة النازحين، بالاضافة الى انها من اكبر المخاطر التي تواجه العوائل التي عادت في الفترة الاخيرة، والامر يحتاج الى جهود دولية من أجل تطهير القضاء بشكل كامل.