مقتل طفلين وإصابة 4 أشخاص جميعهم من أُسرة واحدة بانفجار قنبلة داخل منزل جنوبي العراق

شفق نيوز - ذي قار

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الخميس، بمقتل واصابة 6 اشخاص من أُسرة واحدة بينهم طفلان جراء انفجار قنبلة يدوية داخل منزل شمال محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن طفلين قُتلا فيما أُصيب أربعة آخرون بجروح بينهم امرأة مسنة نتيجة انفجار قنبلة يدوية يدوية "رمانة" داخل احد المنازل بقضاء "قلعة سكر" شمال ذي قار.

وأوضح أن سبب الأنفجار لم يُعرف لغاية الآن، وقد تم نقل الجثتين للطب العدلي والمصابين للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم.