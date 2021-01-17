مقتل طفلة وإصابة شقيقتها بجروح بليغة بانفجار غربي الأنبار

شفق نيوز/ أفاد قائممقام قضاء حديثة في محافظة الانبار، مبروك الجغيفي، يوم الأحد، بمقتل طفلة وإصابة شقيقتها بجروح بليغة، بانفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في إحدى المناطق الزراعية.

وقال الجغيفي لوكالة شفق نيوز، إن الطفلتين كانتا ترعيان الغنم وعثرتا أثناء ذلك على مخلفات لتنظيم داعش فقمن باللعب بها ما أدى إلى انفجار اللغم، وأسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة شقيقتها البالغة من العمر نحو 14 عاما بجروح بليغة.

وبين أنه تم نقل الطفلة المصابة إلى مستشفى حديثة العام، وهي في حالة خطرة، فيما نُقلت جثة شقيقتها إلى دائرة الطب العدلي.

وطالب الجغيفي بضرورة نشر فرق توعوية في القضاء لتوعية السكان من مخاطر المخلفات الحربية وكيفية التعامل معها.

وما زالت مخلفات تنظيم داعش تنتشر في العديد من المناطق والمدن التي كان يسيطر حتى عليها على الرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على تحرير الأراضي منه.