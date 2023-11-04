مقتل طفلة وشاب وانتحار وإصابات في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل شخصين اثنين وتسجيل حالة انتحار شمالي المحافظة، فضلا عن اصابة مواطنين بحادث سير جنوبي الناصرية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان " فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات قتلت بالخطأ داخل منزلها في قضاء الدواية شمالي شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، نتيجة العبث بالسلاح نوع (كسرية صيد) من قبل والدها"، لافتا إلى ان " القوات الامنية اعتقلت والدها على ذمة التحقيق وفق احكام المادة 406 عقوبات عراقي".

وأضاف المصدر، كما ان" شجاراً اندلع في قضاء الغراف شمالي الناصرية وشهدت اطلاق نار كثيف انتهى بمقتل شاب، فيما انتشرت القوات الامنية داخل طرقات القضاء الرئيسية بحثا عن الجناة".

وتابع المصدر، كما أن" شابا يبلغ من العمر 16 عاما أقدم على الانتحار بواسطة حبل معلق في سقف شجرة بقرية بني زيد التابعة لقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار "، مبينا ان" الشاب المنتحر مصاب بمتلازمة داون ".

ولفت المصدر، إلى" وقوع حادث سير بناحية الطار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بين عجلتين حمل وصالون، حيث أدى الحادث لاصابة 7 اشخاص بينهم 5 من عائلة واحدة وهم بحالة خطرة ".