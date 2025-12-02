مقتل طفلة بـ"رصاصة عائلية" في النجف ومصابين بنزاع مسلح بذي قار

شفق نيوز- النجف/ ذي قار

أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل طفلة على يد أحد أفراد عائلتها جراء رصاصة انطلقت بالخطأ شمالي المحافظة، فيما أصيب شخصان بنزاع مسلح في ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطفلة الضحية تبلغ من العمر خمس سنوات قتلت أثناء قيام أحد أفراد العائلة بتنظيف سلاحه الشخصي حيث انطلقت رصاصة بالخطأ وقتلت الطفلة، في منطقة خان الربع شمالي مدينة النجف".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث على الفور وألقت القبض على الجاني".

وفي ذي قار، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً مسلحاً اندلع بين طرفين بمنطقة الزيادات في قضاء الغراف بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، ما أدى لإصابة شخصين بجروح متفاوتة".

وبين أن "القوات الأمنية هرعت لمكان الحادث وقامت بتطويقه ونقلت الجريحين للمستشفى لتلقي العلاج، وملاحقة الجناة الذين لاذوا بالفرار لجهة مجهولة".