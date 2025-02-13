مقتل طالب في كلية الشرطة العراقية بهجوم مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل عنصر أمن قيد التدريب بهجوم مسلح في ضمن محافظة الديوانية.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "طالباً في كلية الشرطة يبلغ من العمر 19 عاماً قتل برصاصات في جسده صادرة من سلاح ناري، بعدما نفذ مسلحون هجوماً ضده بقضاء الشامية في الديوانية".

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأمنية بالحادث بينت أن سبب الهجوم المسلح هو خلاف شخصي بين الطرفين، حيث تم نقل الجثة إلى الطب العدلي والمباشرة بملاحقة الجناة".