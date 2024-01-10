مقتل ضابط وثلاثة عناصر من الشرطة باشتباكات مع مطلوبين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بمقتل أربعة عناصر من قوات الشرطة المحلية بينهم ضابط جراء اشتباكات دارت رحاها مع مطلوبين في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومطلوبين للقانون أثناء عملية مداهمة منزل بعد تلقي بلاغ بجريمة قتل في قضاء "سومر" بأطراف مركز محافظة الديوانية مما أدى إلى مقتل ضابط برتبة رائد وثلاثة عناصر من قوات الشرطة.

وأضاف المصدر أن القوات الامنية تمكنت من قتل أحد المطلوبين واعتقال 4 آخرين بينهم امرأة شاركت بعملية التصدي للأجهزة الامنية.