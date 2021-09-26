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مقتل ضابط وشرطي واختفاء عنصرين أمنيين بهجوم لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-09-26T18:19:43+0000
مقتل ضابط وشرطي واختفاء عنصرين أمنيين بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بديالى، مساء الأحد، بمقتل ضابط شرطة، وشرطي آخر وفقدان عنصريين آخرين بهجوم لداعش في اطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن عناصر داعش هاجمت بشكل مباغت نقطة شرطة في أطراف الحي العسكري قرب معمل الألبان في قضاء المقدادية ٤٠ كم شمال شرق بعقوبة.

وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط شرطة برتبة مقدم وعنصر آخر فيما لا يزال عنصران مفقودان وسط ترجيحات باختطافهما.

واضاف أن قوات من الشرطة والتشكيلات الأخرى هرعت إلى مكان الحادث، وشنت حملة بحث وتفتيش عن المفقودين.

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