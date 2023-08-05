مقتل ضابط أمن وإصابة مرافقه بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ميسان جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل واصابة عنصرين امنيين وسط مدينة العمارة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة (جالنجر) فتحوا نيران اسلحتهم على ضابط في الأمن الوطني، ما أسفر عن مقتله في الحال، فيما أصيب مرافقه بجروح خطيرة"، مبينا ان "الهجوم حصل امام مبنى قيادة شرطة المحافظة وقرب (الكوفي شوب) وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

وبين المصدر، ان "الجناة لاذوا بالفرار، فيما استنفرت القوات الامنية لملاحقتهم واعتقالهم، بعد أن تم نقل الجثة للطب العدلي والمصاب لأقرب مركز صحي".