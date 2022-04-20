مقتل ضابط كبير في الجيش العراقي أثناء عملية فض نزاع عشائري جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط في الجيش العراقي اثناء فض نزاع عشائري شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطاً في الجيش العراقي برتبة عميد قتل اثناء فض نزاع عشائري عشيرتي الملحان والبو شمخي بناحية بني زيد التابعة لقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "النزاع العشائري الذي اندلع منذ ليلة أمس ، تسبب بمقتل شخص آخر على الأقل، بعد انتقاله من مركز قضاء الشطرة إلى أطراف المدينة التابعة لناحية بني زيد".

بدوره أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان، وقوع الحادث المذكور، ونعى في الوقت ذاته، العميد استخبارات (علي جميل عبد خلف)، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات (سومر)، أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار بقضاء الشطرة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلاح والاشتباك فيما بينهم، وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.