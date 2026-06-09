مقتل ضابط في الجوازات بمشاجرة مسلحة جنوبي البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الأربعاء، بمقتل ضابط في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، إثر مشاجرة مسلحة في قضاء أبي الخصيب جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الضابط دخل في شجار مع شخص آخر في منطقة كوت ثويني بقضاء أبي الخصيب، قبل أن تتطور المشاجرة من عراك بالأيدي إلى إطلاق نار.

وأضاف أن الشخص المتشاجر مع الضابط أطلق النار عليه من مسدس، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشار إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت بملاحقة الجاني الذي فر إلى جهة مجهولة.