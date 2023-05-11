مقتل ضابط عراقي و 3 "إرهابيين" باشتباك في سامراء

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الخميس، عن تمكن القطعات الامنية من صدر تعرض وقتل 3 إرهابيين أحدهم انتحاري ضمن قاطع عمليات سامراء، مشيرة في ذات الوقت إلى أن صد الهجوم أودى بحياة ضابط.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء تمكنت من احباط محاولة تعرض على إحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم، موضحة أنه تم الشروع بعملية لتفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث الذي أدى الى استشهاد احد الضباط الذي قام باسناد وتعزيز النقطة".

وبينت الخلية، أن "قواتنا الأمنية البطلة استطاعت من قتل 3 إرهابيين احدهم انتحاري يرتدي حزام ناسف وضبط اسلحتهم ونواظيرهم الليلية، مؤكدة أن عمليات البحث مازالت مستمرة ضمن هذا القاطع".