مقتل ضابط شرطة على يد منتسب بالحشد إثر مشاجرة في كربلاء

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الأحد، بمقتل ضابط شرطة على يد قريبه نتيجة خلافات شخصية بمحافظة كربلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مشاجرة عائلية أدت إلى مقتل ضابط شرطة برتبة رائد يعمل بمديرية شرطة كربلاء المقدسة قسم مدينة الحسين بطلق ناري في منطقة الرأس بواسطة مسدس".

وأضاف المصدر؛ أن "القاتل الهاربهو أحد أقارب الضابط القتيل ويعمل منتسبا في الحشد"، مشيرا إلى أن "مكان الحادث داخل دار المجنى عليه في حي الموظفين في كربلاء".