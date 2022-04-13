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مطلوب يجهز على ضابط شرطة حاول القبض عليه جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-13T20:01:00+0000
مطلوب يجهز على ضابط شرطة حاول القبض عليه جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بمقتل ضابط شرطة اثر اشتباك مع مطلوب في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، فيما أكدت شرطة المحافظة تصفية "القاتل المجرم".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية خرجت لتنفيذ واجب القاء قبض على احد المتهمين المطلوبين ضمن منطقة مزيرعة في محافظة البصرة، مبيناً أن تبادل اطلاق نار حدث اثناء تنفيذ الواجب بين القوة الامنية والمتهم، ما اسفر عن مقتل ضابط برتبة رائد منسوب لمكافحة اجرام القرنة متأثرا بجراحه.

وأوضح المصدر، أن الشخص المراد اعتقاله مطلوب للاجهزة الامنية بجريمة قتل حدثت اثناء المواجهة ايضا مع القوات الامنية، مشيراً إلى وصول تعزيزات امنية الى مكان الحادث.

من جانبه نعى قائد شرطة محافظة البصرة والمنشات اللواء الحقوقي علي عدنان عبد الحميد، الضابط، وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "اتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة الشهيد البطل الرائد احمد هبد الزهرة شنته، الذي نال شرف الشهادة اثناء تأدية الواجب الوطني المقدس في القبض على احد القتله والمجرمين والمطلوب وفق احكام المادة 406 و المادة 443 و المادة 405".

وبين عبد الحميد، أن "القوة المداهمة تعرضت لاطلاق نار ادى الى استشهاد الفقيد، كذلك ردت القوة على اطلاق النار وقتلت المجرم".

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