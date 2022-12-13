مقتل ضابط بعد تدخله لفض نزاع جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط بعد تدخله لفض نزاع غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية يقودها ضابط برتبة ملازم توجهت لفض اشتباك بإحدى القرى في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، انه "وفور وصول القوة تعرضت لإطلاق نار من أحد طرفي النزاع وأدى على الفور لمقتل الضابط قائد القوة العسكرية".

واضاف، ان "قوة امنية فرضت طوقا امنيا على مكان الحادث، ومحاصرة اهل القرية، إضافة لاعتقال 6 اشخاص منهم، لإجبار الجناة الذين هربوا على تسليم انفسهم للقوات الامنية".