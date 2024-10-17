مقتل ضابط برتبة عقيد داخل منزله في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط برتبة عقيد في شرطة الحدود داخل منزله الواقع في ناحية كنعان، التابعة لمدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن العقيد تعرض لإطلاق نار في ظروف غامضة داخل منزله، مضيفا أن الحادث ما زال غامضاً ولم تتضح ملابساته حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى موقع الحادث، حيث قامت بتطويق المنزل وبدأت بإجراء التحقيقات اللازمة، كما تم استدعاء فرق متخصصة لمراجعة كاميرات المراقبة المتواجدة في المنطقة في محاولة لكشف تفاصيل وملابسات الجريمة.