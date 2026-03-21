مقتل ضابط بجهاز المخابرات العراقي إثر هجوم بطائرة مسيرة

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز المخابرات العراقي، يوم السبت، مقتل ضابط بالجهاز إثر هجوم بطائرة مسيرة على مقره في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "في تمام الساعة العاشرة من هذا اليوم السبت الموافق 2026/3/21 تعرّض محيط موقع جهاز المخابرات في بغداد إلى استهداف إرهابي نفذته جهات خارجة عن القانون وتسبب باستشهاد ضابط".

وأضاف أن "الاستهداف يمثل محاولة يائسة لثني الجهاز عن أداء دوره المهني"، مؤكدا أن "جهاز المخابرات سيواصل أداء واجباته الوطنية".

وشدد في الوقت ذاته، على أن "مثل هذه الأعمال لن تزيده إلا إصراراً على ملاحقة مرتكبيها ومن يقف خلفهم، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض مقر جهاز المخابرات العراقي، في العاصمة بغداد، إلى استهداف بواسطة طائرة مسيرة.