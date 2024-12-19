مقتل ضابط بالداخلية العراقية نتيجة عبث ابنته بسلاحه الشخصي

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بمقتل ضابط برتبة عقيد منسوب الى وزارة الداخلية نتيجة تعرضه الى اطلاقة نارية من سلاح الشخصي داخل منزله الكائن ضمن منطقة "الشاكرين" في ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفتاة كانت تعبث بذلك السلاح لتثور منه اطلاقة أصابت والدها الضابط مما أسفر عن مقتله في الحال.

وأضاف أن قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وتحفظت على ابنة الضابط لإجراء التحقيقات اللازمة معها، مشيرا الى أن الحادث مبدئيا يُعد عرضياً.