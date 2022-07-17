مقتل ضابط بالجيش وإصابة موظف حكومي في مشاجرة مسلحة جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بمقتل ضابط في قوات الجيش العراقي، وإصابة موظف بجروح نتيجة مشاجرة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن وردت معلومات بوجود حادث إطلاق نار ضمن منطقة الزعفرانية ليتم تشكيل فريق عمل والتوجه الى مكان الحادث.

وأضاف المصدر أنه اتضح وجود شخص مصاب بطلق ناري يعمل موظف في وزارة النقل نتيجة مشاجرة مع أقربائه نسابته حيث حصل تبادل إطلاق نار أسفر أيضا مقتل ضابط برتبة رائد منسوب الى فوج مغاوير ديالى في الجيش العراقي.