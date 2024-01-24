مقتل صياد في منطقة "فراغ أمني" بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل صياد يبلغ من العمر 35 عاماً، في منطقة فراغ أمني بين البيشمركة والقوات الاتحادية، دون معرفة الأسباب.

وقال المصدر، لوكالة نيوز، إن "خمسة أشخاص من سكان كلار، ذهبوا لصيد الطيور والحيوانات البرية، في ناحية نوجولي التابعة لقضاء كفري الليلة الماضية، لكن بعد ساعة قُتل أحدهم ويبلغ من العمر 35 سنة وهو من أهالي قضاء كلار، برصاص مجهول".

وأضاف المصدر، أن "شرطة كفري اعتقلت الصيادين الأربعة، بأمر من قاضي التحقيق في محكمة كلار، لمعرفة تفاصيل الحادث ويجري التحقيق معهم، ولغاية الآن لم يعرف ما إذا كان الرجل أصيب برصاص تنظيم داعش، أم أن الرصاصة كانت موجهة من قبل أصدقائه".

وناحية نوجولي، بلدة محاذية لقضاء طورخورماتو، لكنها تابعة إدارياً لقضاء كفري، وقريبة من مناطق الفراغ الأمني بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة.