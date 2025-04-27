مقتل صبي وفتاة تتعرض لـ"تحرش جنسي" واستهداف مواطن في العراق

شفق نيوز/ شهدت عدد من المحافظات العراقية، يوم الأحد، سلسلة من الحوادث الأمنية المختلفة، بين قتل صبي وإطلاق نار على شخص، و"تحرش جنسي" بفتاة قاصر، واعتقال مطلوبين ووافدين.

وعن حادث مقتل الصبي، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بـ"مقتل صبي يبلغ 13 عاماً بطلق ناري أثناء عودته من المدرسة في منطقة أبو صخير، شمالي محافظة البصرة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته وملاحقة الجناة".

وإلى محافظة كركوك، أبلغ مصدر أمني الوكالة، بـ"قيام سائق دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص في منطقة حي الخضراء جنوبي المحافظة، ما أسفر عن إصابة المستهدف في ساقه"، مشيراً إلى أنه "تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت القوات الأمنية بفتح تحقيق في الحادث والبحث عن الجاني الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

أما عن حادثة الاعتداء على فتاة، فقد أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، في بيان ورد للوكالة، "القبض على متهم تولد 2009، قام بملاحقة فتاة قاصر (طالبة مدرسة)، بعد تدوين إفادة والدتها المشتكية وطلبت الشكوى ضد شخص قام بملاحقة ابنتها القاصر والاعتداء عليها أثناء عودتها من المدرسة حيث قامت بالصراخ والهروب".

وإلى بابل، أعلنت شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، "القبض على خمسة مطلوبين للعدالة بموجب مواد قانونية متباينة، كما تم رصد وتوثيق سبع وعشرون مخالفة مرورية، فضلاً عن ضبط شخصين مخالفَين يستقلان دراجات نارية بدون أوراق ثبوتية، وتوقيف ستة وافدين لمخالفتهم ضوابط الإقامة".