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مقتل صبي بانفجار في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-20T11:03:48+0000
مقتل صبي بانفجار في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى يوم الثلاثاء بمقتل صبي بانفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان عبوة ناسفة انفجرت في احد بساتين قرية "الحد الاخضر" في ناحية العبارة ما ادى الى مقتل صبي في الحال كان متواجد في البستان.

وتعد ناحية العبارة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

وشهدت ناحية العبارة اكثر من 50 هجوماً وحادثاً أمنياً خلال شهر واحد واوقعت الهجمات عشرات القتلى والجرحى.

 


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