مقتل صاحب صيرفة خلال سطو مسلح في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل صاحب مكتب صيرفة في هجوم نفذه مسلح ملثم في منطقة زهيرات الواقعة على أطراف ناحية أبي صيدا شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المسلح اقتحم مكتب الصيرفة وأشهر سلاحه بوجه صاحبه، مطالباً إياه بملء كيس بالأموال، إلا أن صاحب المكتب حاول مقاومته بعدما استل مسدساً كان بحوزته، ما دفع المهاجم إلى إطلاق النار عليه وقتله في الحال.

وأضاف أن الحادث يحمل طابعاً جنائياً، فيما باشرت القوات الأمنية إجراءاتها القانونية وفتحت تحقيقاً لكشف ملابساته وتعقب الجاني.

وفي حادث منفصل، ذكر المصدر ذاته أن طفلاً يبلغ من العمر خمس سنوات توفي إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله في منطقة جديدة الأغوات التابعة لقضاء الخالص بمحافظة ديالى.