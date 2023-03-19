مقتل صاحب دواجن ومصرع عشريني وحرق شركة أهلية في ذي قار وسنجار

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأحد، بمقتل صاحب دواجن ومصرع شاب في العشرينيات من عمره اثر حادث سير وحرق شركة أهلية في قضاء سنجار ومحافظة ذي قار.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على صاحب حقول للدواجن قرب منزله في قضاء سنجار غرب الموصل، مما اسفر عن مقتله، فيما فر المسلحون الى جهة مجهولة".

والى جنوب العراق حيث محافظة ذي قار، افاد مصدر امني بتعرض شركة اهلية للحرق على يد مجهولين جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مجهولين اقدموا على حرق شركة الروابي الاهلية للمقاولات العامة في قرية ام الشويج جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "الحريق تسبب باضرار مادية تقدر بعشرات الملايين من الدنانير".

وبين المصدر، ان " موقع الشركة لا يوجد فيه حارس وانه يقع بمنطقة نائية جدا، حيث تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

من جانب آخر، انقلبت عجلة على الطريق الدولي السريع خلف قاعدة الامام علي، ما أدى الى مصرع عشريني على الفور، وإصابة سائق العجلة بجروح بليغة.