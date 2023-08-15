مقتل شيخ عشيرة في نزاع جنوبي العراق

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمصرع شيخ عشيرة نتيجة نزاع عشائري في وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "نزاعا عشائريا اندلع، اليوم، في منطقة الماجدية، وسط مدينة العمارة، ما أدى الى مقتل شيخ عشيرة المواجد عبد السادة الماجدي وهو ايضا يعمل مشرفا تربوياً"، مبينا ان "الوضع قد يتفاقم للأسوأ خصوصاً بعد مقتل الشيخ".

من جهة أخرى افاد مصدر امني في بغداد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة اشخاص أصيبوا بمشاجرة عشائرية لم تعرف أسبابها لغاية، وتطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء السكاكين والقضبان الحديدية (البواري) ضمن منطقة الفضيلية، شرقي بغداد".