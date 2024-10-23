مقتل شيخ عشيرة بنزاع مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بمقتل شيخ عشيرة في نزاع مسلح اندلع جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن نزاعاً مسلحاً اندلع بين عشيرة بني كعب، والذهيبات ضمن قضاء "علي الغربي" في محافظة ميسان مما أسفر عن مقتل شيخ العشيرة الثانية.

وأضاف أن قوة امنية من شرطة ميسان طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال ثلاثة من المتورطين بالحادثة.

في غضون ذلك قال شهود عيان في المنطقة للوكالة، إن النزاع بين العشيرتين تجدد على خلفية مقتل شيخ عشيرة بني كعب في القضاء المذكور من قبل عشيرة الذهيبات في شهر محرم الماضي.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب وبشكل اقل في المحافظات الشمالية الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.