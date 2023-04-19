مقتل شيخ عشيرة وإصابة نجله بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بمقتل شيخ عشيرة وإصابة نجله بجروح بهجوم مسلح استهدف منزلهما في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن، شيخ عشيرة العتاب بذي قار جميل الحاتم قُتل بهجوم مسلح استهدف منزله بينما أُصيب نجله بجروح بليغة في قضاء النصر شمالي المحافظة، مضيفا أن الجريمة ماتزال غامضة.

هذا و تشير التحقيقات الأولية في الحادث بأن الجريمة ارتكبها أفراد ينتمون لعشيرة (آل حاتم) والسبب خلاف على بيع عجلة، وفقا للمصدر.