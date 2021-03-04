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مقتل شيخ عشيرة بنزاع عشائري في البصرة

Category: أمـن

Date: 2021-03-04T13:39:43+0000
مقتل شيخ عشيرة بنزاع عشائري في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة البصرة، يوم الخميس، بمقتل شيخ عشيرة أثناء محاولته فض نزاع مسلح بين شخصين، غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شيخ عشائر آل غلام، كركان عبيد، في قضاء الزبير غربي البصرة، لقي مصرعه أثناء محاولته فض خلاف حصل بين شخصين ثم تطور الى استخدام السلاح، ما أدى إلى إصابة الشيخ بعدة رصاصات فارق على إثرها الحياة على الفور.

وأضاف أن الاجهزة الامنية تمكنت من اعتقال القاتل ومسببي النزاع.

وتشهد المحافظات الوسطى والجنوبية نزاعات عشائرية بين وقت وآخر، إلا أن محافظة البصرة تسجل أعلى نسبة نزاعات تتسبب بمقتل وإصابة العديد من المشتركين فيها وفي بعض الأحيان يقع ضحيتها مواطنون ليسوا طرفاً في النزاع.

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