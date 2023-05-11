مقتل شقيق ناشط بغدادي بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، يوم الخميس، بمقتل شقيق الناشط "أكرم عذاب" بهجوم مسلح بمنطقة القادسية وسط المحافظة.

وأبلغ، المصدر، وكالة شفق نيوز، إن المجني عليه في العشرينيات من عمره وهو من اهالي العاصمة بغداد، وقدم إلى محافظة ميسان لمزاولة بعض الأمور التجارية مع اصدقاء له في المحافظة.

وبين المصدر، أن ظروف الهجوم ما تزال غامضة، مشيرا إلى أن الاجهزة الامنية تجري التحقيقات اللازمة.

بدوره اتهم شقيقه الناشط "اكرم عذاب" المتواجد حالياً خارج البلاد عبر صفحته في مواقع التواصل، قوات أمنية بقتل شقيقه مستخدمة 3 عجلات حكومية لتنفيذ هذه المهمة، وفق قوله.