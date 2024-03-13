شجار عائلي في بغداد يخلف 6 قتلى ومصابين والأمن يتدخل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة شجار عائلي استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة عائلية تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة وتبادل إطلاق النار ضمن ناحية النهروان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان، وإصابة ثلاثة آخرين بينهم امرأتان بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث للسيطرة على الموقف، واعتقال أشخاص مشتبه بهم ضمن المنطقة التي شهدت المشاجرة".