سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل شقيقين برصاص مسلحين ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-07-24T20:42:28+0000
مقتل شقيقين برصاص مسلحين ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل شقيقين إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون يعتقد انتماؤهم لتنظيم داعش في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وهذا الخرق الأمني، هو الثالث من نوعه في قضاء الطارمية، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أصيب ثلاثة منتسبين أمنيين بجروم متفاوتة في القضاء، بوقت سابق من اليوم.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الشقيقين (مروان محمود حسين) 19 عاماً، و(أنس محمود حسين) 18 عاماً، قتلا أثناء عودتهما من حفل زفاف في قرية (ألبو كاظم الزور) التابعة لقضاء الطارمية".

وأضاف المصدر، أن "القتيلين تعرضا لهجوم مسلح من قبل عجلة يستقلها عناصر مجهولة، يعتقد أنهم تابعين لتنظيم داعش".

related

سقوط ضحية من الحشد بهجوم مسلح شمال بغداد

Date: 2021-06-04 19:49:13
سقوط ضحية من الحشد بهجوم مسلح شمال بغداد

مقتل مدني برصاص مجهولين شمال بغداد

Date: 2021-06-10 17:55:57
مقتل مدني برصاص مجهولين شمال بغداد

في كركوك وذي قار.. العثور على جثة طفل وإصابة شخصين بهجوم مسلح

Date: 2022-04-22 05:24:56
في كركوك وذي قار.. العثور على جثة طفل وإصابة شخصين بهجوم مسلح

على خلفية هجوم استهدف مكتب صيرفة لمسؤول.. القوات الأمنية تعزز انتشارها في أسواق بعقوبة

Date: 2022-03-01 12:00:08
على خلفية هجوم استهدف مكتب صيرفة لمسؤول.. القوات الأمنية تعزز انتشارها في أسواق بعقوبة

إطلاق نار من منزل قائد صحوة على أفراد الشرطة ببغداد (تحديث)

Date: 2021-08-05 20:06:29
إطلاق نار من منزل قائد صحوة على أفراد الشرطة ببغداد (تحديث)

جريحان بهجوم مسلح والقبض على داعشيين شقيقين في الفلوجة وبغداد

Date: 2020-10-21 06:54:18
جريحان بهجوم مسلح والقبض على داعشيين شقيقين في الفلوجة وبغداد

هجوم مسلح يودي بحياة 3 أشخاص في سامراء

Date: 2021-09-30 18:03:53
هجوم مسلح يودي بحياة 3 أشخاص في سامراء

استهداف منزل مرشح فاز بالانتخابات والكشف عن محاولة اغتيال آخر بوجبة "ثواب"

Date: 2021-11-06 09:10:01
استهداف منزل مرشح فاز بالانتخابات والكشف عن محاولة اغتيال آخر بوجبة "ثواب"