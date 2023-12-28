مقتل شرطي وإصابة أشخاص آخرين بهجوم مسلح داخل سوق شعبية وسط كركوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الخميس، بمقتل شرطي وإصابة أشخاص آخرين بهجوم مسلح داخل سوق شعبية بمدينة كركوك.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين اثنين فتحا نيران اسلحتهما قبل ظهر اليوم داخل سوق رأس الجسر الشعبية في كركوك مستهدفين شرطياً برتبة مفوض مما أسفر عن مقتله على الفور.

وأضافوا أن ثلاثة مدنيين آخرين بينهم امرأة أصيبوا بجروح بسبب الهجوم جراء اكتظاظ السوق بالمتبضعين.

بدوره اشار مصدر امني في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى مقتل منتسب وجرح آخر في قوات حفظ القانون (شغب) في هجوم مسلح في منطقة رأس الجسر في كركوك، مرجحاً أن يكون الحادث جنائيا وليس إرهابيا.