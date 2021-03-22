مقتل شرطي وأحد أفراد "عصابة قتل" بتبادل إطلاق النار في البصرة

شفق نيو/ أفاد مدير ناحية سفوان بمحافظة البصرة، طالب الحصونة، يوم الاثنين، بمقتل مفوض شرطة وأحد أفراد "عصابة قتل" بتبادل إطلاق النار.

وسرد الحصونة تفاصيل الحادث وخلفياته لوكالة شفق نيوز، قائلا "قبل أيام قتل أحد المواطنين بقضاء الزبير بهجوم مسلح نفذه شخصان"، مبينا أن "الضحية كانت تعمل حماية لأحد رجال الأعمال بمحافظة البصرة، وبعد متابعة حثيثة من القوات الأمنية تمكنت من الوصول إلى الجناة".

وأضاف، أن "قوات الأمن داهمت موقع العصابة يوم أمس لكنها فشلت في القبض على المطلوبين، ومن ثم عاودت الكرة اليوم في ناحية سفوان التابعة لقضاء الزبير، وحصل صدام مسلح بين القوات الأمنية وافراد العصابة".

وتابع الحصونة، أن "الصدام المسلح انتهى بمقتل أحد افراد العصابة وهو مطلوب بجرائم قتل سابقة أيضا واعتقال اخر، فيما قتل شرطي برتبة مفوض واصيب ضابط من الاستخبارات ومنتسب أمني اخر أثناء الاشتباك مع العصابة".