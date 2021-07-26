مقتل شرطي وتاجر مخدرات بتبادل إطلاق نار في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قضاء الرطبة أقصى غربي محافظة الانبار، يوم الاثنين، بحدوث اشتباك مسلح بين قوات من قسم مكافحة المخدرات التابع لمديرية شرطة الأنبار، واحد كبار تجار المخدرات في الرطبة، أثناء مداهمة منزله، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية أكدت تواجد احد كبار تجار المخدرات بمنزله في الرطبة، وعلى إثر ذلك قام عناصر قسم مكافحة المخدرات بمداهمة المنزل للقبض عليه، مما دفعه لحمل السلاح وإطلاق النار بشكل عشوائي محاولاً الهرب"، موضحا أن "إطلاق النار أدى إلى مقتل منتسب وإصابة ضابط برتبة ملازم بجروح بليغة".

وأضاف ، أن "عناصر قسم مكافحة المخدرات، قاموا بالرد على النار ما ادى إلى مقتل تاجر المخدرات".

واردف المصدر، بأنه "تم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى الرطبة العام، وهو في حالة صحية خطرة، إثر إصابته برصاصتين بمناطق حرجة".