مقتل شرطي في مواجهة مسلحة مع مطلوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ لقي شرطي حتفه متأثرا بجروح أُصيب بها في مواجهة مسلحة دارت رحاها مع مطلوب شرقي العاصمة بغداد صباح اليوم الأحد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن مفوضا بالشرطة الاتحادية فارق الحياة متأثراً بجروح أصيب بها أثناء خروج مفرزة لتنفيذ واجب القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وأضاف المصدر، أن المطلوب قام بإطلاق النار على المفرزة ليُصيب المفوض الذي توفي لاحقاً، مشيرا إلى أنه تم اعتقال المطلوب بعد محاصرته من قبل القوة المنفذة لمذكرة إلقاء القبض.

ويوم أمس السبت أُصيب أربعة عناصر من مديرية مكافحة المخدرات في محافظة بابل بينهم ضابط برتبة عميد جراء مهاجمتهم من قبل أحد تجار المخدرات بقنبلة يدوية خلال عملية إلقاء القبض عليه.