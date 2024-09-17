مقتل شرطي بهجوم مسلح شمالي كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بمقتل شرطي بهجوم مسلح شمالي كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شرطياً ضمن شرطة الطوارئ، لقي مصرعه اثر قيام مسلحين بفتح النار عليه أمام مجمع تجاري للتسوق في حي شوراو شمالي كركوك"، مبينا أن القتيل "كان في سيارته عندما أطلق عليه المسلحون النار واردوه قتيلا".

وأضاف المصدر أن "المسلحين فروا الى جهة مجهولة، في حين قامت دوريات الشرطة بنقل جثة الضحية الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".